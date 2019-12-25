Грузия рассматривает диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Грузия могла бы начать переговоры с Россией в формате, аналогичном «нормандскому». Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью грузинскому «Первому каналу».

По ее словам, власти страны могли бы рассмотреть возможность проведения переговоров, в которых Грузия была бы представлена вместе с международными партнерами, так как сейчас у нее «нет сил вести переговоры в одиночку», передает РБК.

Зурабишвили подчеркнула, что «никто не должен оказаться в неравной ситуации», тогда переговоры будут эффективными. «Нам нужна эта поддержка», — отметила она.

«Я хотела бы подчеркнуть еще одну вещь, которую иногда плохо понимают в этой стране: ни диалог, ни переговоры не означают уступок», — добавила Зурабишвили. Она также отметила, что нужно «искать любую возможность» для разрешения ситуации вокруг отношений двух стран.