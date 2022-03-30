Последнее обновление: 30.03.2022 18:59

Власти Беларуси приговорили экс-сотрудника КГБ к 10 годам заключения за госизмену

Бывший сотрудник КГБ Беларуси Алексей Хралович приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Храловича, которому инкриминирована измена государству, совершенная лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», - говорится в сообщении ведомства.

«На основании ч.2 ст.356 Уголовного кодекса Республики Беларусь Алексею Храловичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 500 базовых величин. В соответствии со ст.60 Уголовного кодекса Республики Беларусь он лишен воинского звания «подполковник», - также сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что именно Алексей Хралович слил в сеть записи телефонных разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование