Последнее обновление: 30.03.2022 10:51

Задержан житель Минска за слив данных и оскорбительные комменты в соцсетях

Генпрокуратура Беларуси сообщила о задержании жителя Минска «по подозрению в незаконном распространении информации о частной жизни и персональных данных прокурорских работников без их согласия, а также заведомо ложных, порочащих их сведений».

Утверждается, что подозреваемый в 2021-2022 годах в различных Telegram-каналах оставил многочисленные комментарии оскорбительного характера в отношении Лукашенко, должностных лиц государственных органов, а также содержащие призывы к причинению вреда их жизни и здоровью.

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