СК РБ отчитался о завершении очередных дел в отношении участников протестов

СК Беларуси сообщил о завершении расследования уголовных в отношении двух участников протестов, прошедших в стране из-за фальсификации итогов президентских выборов в августе 2020 года и насилия в отношении граждан.

«Установлено, что обвиняемые игнорировали законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушали общественный порядок, выкрикивали различные лозунги и блокировали движение транспорта», - говорится в сообщении СК РБ.

Действия участников протестов квалифицированы по ч.1 ст.342 УК РБ (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта).