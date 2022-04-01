В ООН требуют от властей Беларуси освободить политзаключенных и провести расследование

На 49-й сессии Совета ООН по правам человека Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила доклад «Ситуация с правами человека в Беларуси накануне и после президентских выборов 2020 года».

В нем представлен обзор ситуации с правами человека в Беларуси в связи с выборами 9 августа 2020 года, включая произвольные задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, неспособность эффективно расследовать заявления о таких нарушениях и несоблюдение надлежащих процессуальных и справедливых суд.

«Начаты уголовные расследования как минимум в четырех компетентных юрисдикциях за пределами Беларуси в связи с нарушениями прав человека и потенциальными международными преступлениями, совершенными в Беларуси», - сообщила Бачелет.