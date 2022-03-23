МВД Беларуси опубликовало перечень граждан РБ, причастных к экстремизму

МВД Беларуси на своем сайте опубликовало перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности.

«Во исполнение статьи 18 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», в целях организации профилактической работы, обеспечения общественной безопасности и предупреждения повторного совершения экстремистских действий Министерством внутренних дел сформирован и опубликован на официальном интернет-сайте МВД «Перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности», - говорится в сообщении ведомства

Отмечается, что в перечень включаются граждане, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением уголовных преступлений экстремистской направленности.

В перечень включены фамилии 1400 человек, в числе которых Максим Знак, Мария Колесникова, Павел Северинец.