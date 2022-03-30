Последнее обновление: 30.03.2022 08:19

Зеленский пока не видит оснований доверять представителям государства-агрессора

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежевечерним обращением к нации и прокомментировал новости о прогрессе на переговорах с Россией в Стамбуле.

"Сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, можно назвать позитивными, но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ситуация в стране не стала легче и призвал не обманываться заявлениями из Москвы о приостановке наступления на Киев. "Мы нее видим оснований для доверия словам представителей государства-агрессора", - указал Зеленский.

В этой связи он также подчеркнул, что вопрос о снятии санкций с России поднимать преждевременно.

"Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит, и пока мы не восстановим справедливость", - сказал президент Украины.

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