Глава МИД Украины призвал государства криминализировать использование символа "Z"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал планету криминализировать использование символа "Z" как способа публично поддержать войну России против Украины.

"Я призываю все государства криминализировать использование символа "Z" как способа публично поддержать захватническую войну России против Украины", - заявил Кулеба, которого цитирует УНИАН.

Он отметил, что "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. "Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что власти Германии вводят уголовную ответственность за использование символа Z на территории страны.