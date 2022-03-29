Последнее обновление: 29.03.2022 14:35

В России назвали "освобождение Донбасса" главной целью войны в Украине

Россия в ходе военной агрессии в Украине сосредоточит основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Шойгу.

По его оценке, "Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен существенный урон", «практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны", «перестали существовать военно-морские силы».

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