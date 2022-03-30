Последнее обновление: 30.03.2022 18:59

Мэр украинского Ирпеня назвал число убитых мирных жителей

Мэр Ирпеня Александр Маркушин назвал приблизительное количество погибших в освобожденном украинскими войсками городе.

С первых дней войны Ирпень стал ключевым местом боев за Киев. 25 февраля украинские военные взорвали мост через реку, соединяющий пригород со столицей, чтобы остановить продвижение российских танков.

Сегодня мэр города оценил число жертв. По его мнению, в городе могли погибнуть несколько сотен человек, передает BBC.

"Я думаю, примерно 200-300 человек погибли. Многие под завалами погибли. А для этого нужно время. 50% города разрушены, а завалы никто не разбирал, а там 100% есть люди", — заявил Маркушин.

Он оценил также число погибших военных: "К сожалению, 16 бойцов из нашей территориальной обороны погибли. 29 в больнице. Если добавить еще и ВСУ, то, я думаю, где-то вообще до 50 человек погибло и человек 100 ранены. Но отвоевали, не отдали маленький город", — сказал Маркушин.

Украина 28 марта сообщила об освобождении Ирпеня. По данным украинских властей, российская армия все еще находится в района города, но отступает.

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