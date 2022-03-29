Последнее обновление: 29.03.2022 17:50

Делегации наработали достаточно материала для встречи Зеленского и Путина

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что делегации имеют достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам первого раунда переговоров с РФ в Стамбуле.

"Мы считаем, что уже у нас наработано достаточно материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации", - отметил Арахамия.

По его словам, такое предложение уже отправили РФ и ждут ответа.

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