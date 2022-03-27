Путин может попытаться навязать Украине “корейский” сценарий, такой вариант событий допускает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

“После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть, попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Кореи. Ведь проглотить все государство он точно не в силе”, — заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов, передает УНН.

Он убежден, что для российского режима и до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в Крым.

"Оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование, которое будут противопоставлять независимой Украине. Мы уже видим попытки создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят об этом поторговаться и на международном уровне. Но сопротивление и митинги наших граждан на оккупированных территориях, контратаки ВСУ и постепенное освобождение — существенно усложняет реализацию планов врага. Кроме того, скоро начинается сезон тотального украинского партизанского сафари. Тогда для россиян останется один актуальный сценарий — как выжить", — подытожил Буданов.