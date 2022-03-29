В Беларуси сокращено количество административных процедур

Совмин Беларуси принял постановление о сокращении количества административных процедур, сообщила пресс-служба правительства, не уточняя номер постановления.

«Документом оптимизируется единый перечень административных процедур, тем самым снижается нагрузка на бизнес», - говорится в сообщении.

В частности, исключаются 239 административных процедур, в отношении 64 сокращаются сроки выполнения, по 84 упрощается порядок их осуществления (сокращается количество документов, увеличиваются сроки действия справок).

«Премьер поставил задачу ускорить процесс перевода административных процедур в электронный вид», также сказано в сообщении.

Вместе с тем, не поясняется, каким образом облегчение администрирования бизнеса поможет белорусского бизнесу в условиях санкций.