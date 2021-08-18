В Беларуси приостановлена регистрация ИП

Белорусские власти прекратили государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей после того, как 9 августа Лукашенко в очередной заявил, что ИП могут быть только ремесленники.

Официально, регистрация приостановлена «по техническим причинам».

«С 17 августа 2021 г. по техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется», - говорится в сообщении на сайте Мингорисполкома.

Для получения информации о возобновлении регистрации власти Минска предлагают звонить по тел. 8(017) 308-23-83(84).