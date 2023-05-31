Власти Беларуси снова «упорядочивают» ИП и самозанятых

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении поправки в законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.

«Законопроект направлен на упорядочение предпринимательской деятельности граждан, повышение уровня их участия в государственных расходах, создание справедливой системы налогообложения и конкурентной среды между различными организационно-правовыми формами микробизнеса, недопущение схем незаконной минимизации налоговых обязательств, а также на укрепление доверия в системе «предприниматель — государство», «предприниматель — потребитель», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Законопроектом:

изменяются подходы к регламентации предпринимательской деятельности граждан и устанавливается ответственность за нарушение порядка и условий ее осуществления;

закрепляются новые критерии отнесения физических и юридических лиц к соответствующей категории субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и подтверждение их статуса посредством соответствующего реестра;

устанавливаются переходные положения, связанные с изменением условий осуществления предпринимательской деятельности, в том числе порядок создания индивидуальным предпринимателем коммерческой организации с одним участником;

делегируются правительству права на определение: порядка предоставления государственной финансовой поддержки субъектам МСП и субъектам инфраструктуры поддержки МСП; порядка формирования и ведения реестра субъектов МСП; перечня видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве индивидуального предпринимателя и в рамках самостоятельной профессиональной деятельности.

Власти утверждают, что поправками трансформируют институт малого предпринимательства, упорядочат условия для деятельности его субъектов и создадут конкурентные возможности по видам деятельности независимо от организационно-правовой формы; повысят степень участия обновленного состава субъектов малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. Также упоминаются извечные «понятные условия для ведения бизнеса» и «упрощение бизнес-администрирования».