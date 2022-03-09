Палата представителей США одобрила помощь Украине на $14 млрд.

Нижняя палата американского конгресса одобрила предоставление Украине почти 14 млрд. долларов финансовой помощи.

Около 6,5 млрд из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь, сообщает BBC.

Эта помощь - часть законопроекта о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год. Своевременное одобрение бюджета поможет правительству США избежать очередного "шатдауна" - временного прекращения работы всех правительственных структур.

В Сенате по проекту бюджета еще не голосовали, но ожидается, что он будет одобрен.

"Смелый, свободолюбивый народ Украины и наши союзники в регионе получат срочно нужные им инвестиции для борьбы с Владимиром Путиным и незаконным и аморальным российским вторжением", - прокомментировала законопроект спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.