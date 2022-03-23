Последнее обновление: 23.03.2022 08:57

Совмин РБ пересмотрел в сторону повышения нотариальные тарифы

Категории: Беларусь

Совмин Беларуси постановлением №149 от 21 марта 2022 года повысил в разы тарифы на нотариальные услуги по оформлению документов для иностранных государств.

В частности, удостоверение согласия (отказа) на оформление выезда для постоянного проживания (оформление постоянного проживания) за пределами Республики Беларусь, на выход из гражданства Республики Беларусь подорожало с 0,3 до 3 базовых величин.

Заверение подлинности подписи переводчика на переводах документов повысилось с 0,5 до 2 базовых величин.



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