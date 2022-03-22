Мэр Житомира обратился к белорусскому народу: Это не ваша война

Мэр Житомира Сергей Сухомлин призвал белорусов не молчать и выходить на акции против войны в Украине.

"Хотел бы обратиться к белорусскому народу, потому что два года назад в Житомире проходил экономический форум "Украина-Беларусь" и мы показывали свои достижения", - сказал Сухомлин.

По его словам, после этого форума власти Житомира для города закупили замечательные мазовские автобусы, а также 50 троллейбусов Белкоммунмаша, которые сегодня перевозят граждан.

"Не молчите, белорусы, потому что да. За все акции, на которые вы сейчас выйдете, - вы можете получить арест. Вы можете получить какие-то удары палкой по голове. Но на мазовских ваших автобусах в случае вторжения вам повезут ваших детей, ваших родителей. Без рук, без ног. Убитыми", - сказал мэр, которого цитирует УНН

"Ради них выходите, поднимайте голову и говорите открыто, что вы думаете о войне в Украине. Это не ваша и не наша война. Это война Путина, и вместе, я думаю, мы будем иметь независимость и Украины, и независимую, свободную, демократическую Беларусь", - подчеркнул Сухомлин.

Накануне в НАТО предупредили, что Беларусь может в скором времени напасть на Украину и готовится потенциально позволить России разместить ядерное оружие на белорусской земле.

В свою очередь глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что на Ровенщине не фиксировали ни одной попытки несанкционированного перехода со стороны Беларуси.

“В Ровенской области граница с Беларусью протяженностью 218 км. Могу заверить, что попыток пересечения, как минимум, суходольной части точно не было. Воздушное пространство к сожалению иногда нарушается, особенно ракетными и самолетам. Но перехода несанкционированного 100% не было. Потому что ВСУ на своем боевом посту, силы ТрО, добровольческие формирования территориальных общин - все слаженно проводят подготовку”, - сказал Коваль.