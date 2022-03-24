Минобороны Беларуси обвиняет руководство Украины в создании фейков и предлагает «озаботиться другими, более важными на сегодняшний день вопросами».

Об этом заявил помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси Леонид Касинский:

«Сегодня основной характерной чертой деятельности военно-политического руководства Украины является стратегия создания массовых фейков. Причем вместе с силами информационно-психологических операций Украины они уже сами запутались, где истина, а где ложь, и во многие ими созданные фейки, они уверовали сами. С военной точки зрения такая позиция не способствует адекватной оценке складывающейся обстановки, и, соответственно, не может способствовать принятию решений в соответствующей ситуации», - заявил Касинский.

«Уже который день они «озабочены» моральным состоянием Вооруженных Сил Республики Беларусь. Фейк топорный, низкопробный, я бы сказал уровня «3 класс вторая четверть», - цитирует помощника пресс-служба ведомства.

Касинскому, например, понятно, что «власти Украины давно обозначили Беларусь в качестве противника».

«Я не буду говорить о всех недружественных шагах на протяжении многих лет со стороны руководства Украины, но стоит упомянуть недавнее. Так, в ходе проведения Украиной учения «Метель -2022», Беларусь и Россия, без всяких условностей, рассматривались как противники». – отметил помощник министра.