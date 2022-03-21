Последнее обновление: 21.03.2022 19:36

НАТО: Беларусь готовит оправдание наступлению на Украину и размещению ядерного оружия РФ

Беларусь может вскоре напасть на Украину и готовится потенциально позволить России разместить ядерное оружие на своей территории.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки НАТО пишет The Guardian, сообщает УНН.

На условиях анонимности чиновник заявил, что альянс обеспокоен тем, что белорусские войска могут присоединиться к боевым действиям в Украине.

"Белорусское правительство готовит среду, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину и неминуемое размещение российского ядерного оружия в Беларуси", - сказал представитель НАТО.

В то время как Беларусь разрешила российским войскам использовать свою территорию для проведения наземных и воздушных нападений, НАТО пока не видела никаких убедительных доказательств того, что белорусские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях в Украине, сказал чиновник.

“Я не говорю вам, что завтра они забросят туда ядерное оружие. Я имею в виду, что они предприняли политические шаги, чтобы теперь иметь возможность получить ядерное оружие, если такое решение будет принято”, - сообщил чиновник.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование