НАТО: Беларусь готовит оправдание наступлению на Украину и размещению ядерного оружия РФ

Беларусь может вскоре напасть на Украину и готовится потенциально позволить России разместить ядерное оружие на своей территории.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки НАТО пишет The Guardian, сообщает УНН.

На условиях анонимности чиновник заявил, что альянс обеспокоен тем, что белорусские войска могут присоединиться к боевым действиям в Украине.

"Белорусское правительство готовит среду, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину и неминуемое размещение российского ядерного оружия в Беларуси", - сказал представитель НАТО.

В то время как Беларусь разрешила российским войскам использовать свою территорию для проведения наземных и воздушных нападений, НАТО пока не видела никаких убедительных доказательств того, что белорусские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях в Украине, сказал чиновник.

“Я не говорю вам, что завтра они забросят туда ядерное оружие. Я имею в виду, что они предприняли политические шаги, чтобы теперь иметь возможность получить ядерное оружие, если такое решение будет принято”, - сообщил чиновник.