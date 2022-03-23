Последнее обновление: 23.03.2022 08:57

ВСУ: Большое количество белорусских военных отказывается воевать против Украины

Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне России, но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры, отказываются от участия в оккупационных действиях.

Об этом говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ.

В то же время отмечается, что руководство Беларуси продолжает оказывать России всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против украинского народа.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование