Советник офиса Зеленского пояснил Генпрокуратуре РБ, что призывал к войне, а не к терроризму

Советник офиса Зеленского Украины Алексей Арестович заявил, что Беларусь по квалификации Международного суда ООН участвует в геноциде украинского народа.

Таким образом Арестович отреагировал на решение Генпрокуратуры РБ завести против него уголовное дело по статье «Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси» (ст. 361 ч. 3 УК).

Генпрокуратура расценила как призывы к совершению актов терроризма рассуждения Арестовича о рельсовой войне в Беларуси и России для предотвращения поставок оружия и живой силы российской армии в Украине.

«Нынешнему режиму в Беларуси, давно дал оценку беларусский народ. И я его (народ) понимаю. Представители этого режима даже дело квалифицировать не могут, как следует. Я сказал — «только те (ж/д – ред.) пути, по которым движутся российские войска». И прямо добавил — не трогайте остальные. Это призыв к акту войны, а не к терроризму», - заявил Арестович в Instagram.

«А между прочим, Беларусь участвует в военной агрессии против Украины, предоставляя свою территорию, военную и гражданскую инфраструктуру российским войскам, совершающим многочисленные преступления против Украины, а со вчерашнего дня, по квалификации Международного суда ООН — геноцид украинского народа. Таким образом, мои призывы абсолютно законны с точки зрения международного права», — добавил советник офиса президента Украины.