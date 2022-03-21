Комсомольская правда ненадолго подсветила данные о российских потерях в Украине

Вечером 21 марта многие читатели обратили внимание, что на сайте обычно лояльной Кремлю "Комсомольской правды" появились данные о российских потерях в Украине, исходящие якобы из Министерства обороны РФ.

Статья с этими данными была датирована 20 марта, на следующий день ее переписали и цифры из нее исчезли, сообщают BBC и WSJ.

В статье говорилось, что в ходе операции погиб 9861 российский военнослужащий и еще 16153 были ранены. Эти цифры подавались как якобы "опровергающие" статистику украинского генштаба о том, что российские потери приближаются к 15 тысячам.

Вечером 21 марта можно было наблюдать, что статья сначала перестала открываться, а потом появилась уже без этих данных. Прежняя версия сохранилась в интернет-архивах.

Российские власти всего один раз раскрыли военные потери: 2 марта была названа цифра в 498 погибших.