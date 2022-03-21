Байден подтвердил применение Россией гиперзвуковых ракет

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты.

По словам Байдена, Россия применила эти ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить. Именно поэтому Путин нанес удар таким оружием.

"Путин не предвидел масштаба или силы нашего единства, и чем больше его спина подпирает стену, тем более суровую тактику он может применить", — сказал глава Белого дома.

Он предупредил о возможной "операции под чужим флагом", которую может осуществить Кремль. Президент США напомнил, что РФ ложно обвиняет США и Украину в наличии у них химического или биологического оружия. Это может свидетельствовать о том, что Путин сам рассматривает возможность применения такого оружия.

"Когда он говорит, что НАТО, Украина или США собираются что-то сделать, это означает, что он сам готовится это сделать. Это не шутки", - подчеркнул Байден.