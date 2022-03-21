Война в Украине унесла жизни 902 мирных граждан - ООН

За время российской военной агрессии в Украине с 4:00 24 февраля до 24:00 19 марта в ООН зафиксировали 2361 жертву среди гражданского населения в стране, в том числе 902 убитых и 1459 раненых.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Всего убито 902 человека (179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен)", - говорится в сообщении.

В Донецкой и Луганской областях: 992 пострадавших (248 убитых и 744 раненых). На подконтрольной правительству территории 756 жертв (195 убитых и 561 раненых). На территории, контролируемой "ЛДНР" - 236 жертв (53 убитых и 183 раненых)

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", - отметили в ООН.