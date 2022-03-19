Последнее обновление: 19.03.2022 14:37

Представители посольства Беларуси в Украине полностью покинули страну

Последняя группа сотрудников посольства Беларуси в Украине покинула страну, сообщил посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол в субботу в эфире белорусского ТВ.

"Руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи по коридору, который предоставила украинская сторона", - сказал Сокол.

Он уточнил, что в направлении Беларуси украинские власти "не смогли обеспечить нам безопасность, мы были вынуждены выезжать в Республику Молдова".

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование