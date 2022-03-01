Последнее обновление: 01.03.2022 11:41

Лукашенко: Переговоры между Россией и Украиной продолжатся на белорусско-польской границе

Лукашенко сегодня сообщил, что второй раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет на белорусско-польской границе.

«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер.…», - хвастал сегодня на совещании Лукашенко.

«Состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе», - сообщил он.

«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе", - похвалил он членов делегаций обеих сторон.

Первый раунд переговоров прошел на белорусско-украинской границе.

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