Секретарь СНБО Украины назвал полной ерундой заявление Лукашенко о ракете "Точка-У"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил, что ВС Украины не запускали ракету "Точка-У" в направлении Беларуси.

Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба СНБО.

"Заявление Лукашенко, что по его стране якобы ударили ракетой "Точка-У" с территории Украины, является полной ерундой", - заявил Данилов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Сегодня Лукашенко заявил, что два дня назад ПВО Беларуси и России сбили ракету "Точка-У", выпущенную с территории Украины.