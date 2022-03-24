Последнее обновление: 24.03.2022 18:52

Украина сокращает штат посольства Беларуси до 5 человек

Украина приняла ответные меры на высылку своих дипломатов из Беларуси и закрытие консульства в Бресте по обвинению 12 работников посольства в шпионаже.

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, в ответ на недружественные действия в отношении сотрудников украинских дипломатических учреждений в Минске и Бресте Украина сокращает численность персонала посольства Беларуси до пяти человек, отзывает дипломатическую аккредитацию остальных сотрудников белорусского посольства, объявив нежелательным пребывание этих сотрудников и членов их семей на територии Украины.

Кроме того, устанавливает для белорусских дипломатов разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева, а также упраздняет экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

«Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат немедленный и решительный ответ», - заявил представитель МИД Украины.

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