Последнее обновление: 27.02.2022 16:29

Зеленский: Лукашенко обещал, что авиация и ракеты останутся на земле во время переговоров

Зеленский заявил, что Лукашенко взял на себя ответственность, что размещенная в Беларуси авиация и ракетное вооружение останется на земле во время переговоров Украины и РФ, которые пройдут на белорусско-украинской границе.

«Мы договорились, что украинская делегация встретится с русскими без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять», - сообщил Зеленский.

«Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», - подчеркнул он.

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