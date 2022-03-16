Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 944885 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 марта 2022 года выросло до 944885 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 7 до 6688 человек.

Выздоровели 939967 (выписаны +745) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6688 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1858 человек (9,98% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12669715 (+18613) тестов на коронавирус.