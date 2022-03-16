С начала вторжения по Украине выпущено более 950 ракет

По информации представителя Пентагона, войска РФ за время войны выпустили более 950 ракет по Украине, в том числе и с территории Беларуси.

Представитель Пентагона также сообщил, что российские и украинские силы привлекли примерно 90% своего имеющегося боевого потенциала в боевых действиях. При этом, российские войска столкнулись с ограниченным или нулевым прогрессом в достижении своих целей, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По оценкам США, российские силы до сих пор находятся в 15-20 км к северо-востоку от Киева и в 20-30 км к востоку от столицы Украины.