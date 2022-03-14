Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине

Военнослужащие вооружённых сил России, которые воевали в Украине и выжили, массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зоны боевых действий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информагентство Guildhall.

«В распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации. Военнослужащие ВС РФ, которые выжили в Украине, массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зоны боевых действий», — говорится в сообщении.

Среди причин отказа солдаты указывают нежелание быть использованными в качестве «пушечного мяса», неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием и другие.

Агентство также приводит фотокопии рапортов военнослужащих вооружённых сил РФ.

Кроме того, источник Guildhall в украинском правительстве сообщает, что в связи с отказом отдельных должностных лиц офицерского состава ВС РФ, включая заместителей 76-ой десантно-штурмовой дивизии (Псков) ВДВ, выполнять приказ по ведению боевых действий на территории Украины органами военной полиции ВС РФ были задержаны четыре военнослужащих упомянутой дивизии.