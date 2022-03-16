Последнее обновление: 16.03.2022 19:13

Международный суд в Гааге потребовал от России остановить военные действия в Украине

Международный суд ООН в среду, 16 марта, вынес предварительное решение в деле "Украина против России", постановив, что РФ должна немедленно прекратить военные действия в стране.

"Тринадцатью голосами против двух, российская федерация должна немедленно приостановить военные действия, начатые ею 24 февраля 2022 года на территории Украины", - сказано в постановлении.

Согласно предварительному решению суда, также тринадцатью голосами против двух было решено, что РФ должна обеспечить, чтобы никакие воинские формирования или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут действовать под ее руководством или пользоваться ее поддержкой, а также любая организация или лицо, которые могут находиться под ее контролем или руководством, не совершали действий, направленных на продолжение указанных военных операций.

Было решено единогласно что обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые "могут усугубить или продлить спор в Суде или затруднить его урегулирование".

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