Премьер Украины: Восстановление страны будет оплачено из репараций России

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление разрушений в Украине за время войны будет оплачено в том числе и за счет арестованной российской собственности.

Прямые убытки Украины от российского вторжения уже составляют больше 565 млрд долларов, и страна надеется, что эти потери будут компенсированы за счет репараций с России и финансовой помощи союзников.

"Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые единовременные потери для Украины составляют более 565 миллиардов долларов США. Собственно, это те средства, которые потребуются, чтобы восстанавливать наше государство - и за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров", - сказал Шмыгаль после встречи с приехавшими в Киев премьер-министрами Польши, Чехии и Словении.

Он подчеркнул, что украинское правительство будет работать над тем, чтобы средства и имущество России за рубежом были арестованы. "Мы верим, что страны-партнеры так же присоединятся к этому масштабному плану", - отметил он.

Шмыгаль также назвал необходимые санкции против России: признание России страной-спонсором терроризма, закрытие портов для российских судов и грузов, эмбарго на все российские энергоносители и сырье, отключение российских банков от SWIFT и отмена выдачи виз российским гражданам.