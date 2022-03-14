Журналисты требуют расследования военных преступлений России в Украине

Международные федерации требуют расследования военных преступлений российской федерации против журналистов в Украине, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Реагируя на убийство американского журналиста в окрестностях Ирпеня, Международная и Европейские федерации журналистов призывают к созданию специального международного трибунала по военным преступлениям РФ, а также требуют, чтобы все преступления против журналистов в ходе военных действий на территории Украины были надлежащим образом расследованы, а преступники наказаны», - заявил Томиленко, которого цитирует Укринформ.

«Мы шокированы таким увеличением количества нападений на журналистов, которые освещают войну в Украине. Гибель журналистов Брента Рено и Евгения Сакуна не могут остаться безнаказанными. Власть должна сделать все возможное, чтобы установить лиц, совершивших эти военные преступления», – заявил в свою очередь генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланджер.

По словам генерального секретаря ЕФЖ Рикардо Гутьерреса, эти систематические нападения на журналистов и другие военные преступления требуют мощной реакции со стороны международного сообщества.

"Мы повторяем свой призыв создать специальный международный трибунал относительно военных преступлений, совершенных в ходе российского вторжения в Украину. Эту убийственную спираль нужно остановить!” – добавил Гутьеррес.

Украинские и международные журналисты сегодня на передовой рискуют жизнью, достойно выполняя профессиональную обязанность. Наши коллеги безоружны и беззащитны – микрофоны и камеры, бронежилеты и шлемы – это все работает только на идентификацию журналистов", - отметил Томиленко.

По словам главы НСЖУ, "российские оккупанты сознательно атакуют работников СМИ, что, безусловно, заслуживает строжайшего осуждения и трибуналов!"

13 марта в Ирпене российские захватчики расстреляли автомобиль, в котором находились международные журналисты. 51-летний корреспондент Брент Рено погиб на месте. Его коллега и водитель были ранены.