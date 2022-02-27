Лукашенко о Зеленском: «малый наполеончик»

Лукашенко прокомментировал короткое обращение Зеленского к белорусскому народу, назвав президенту Украины «малым наполеончиком».

"Совсем недавно "малый наполеончик", извините, что я так о нем говорю, обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу и советовать, что им сделать. Так и хочется сказать, что предлагают повторить нам судьбу Украины. И даже не в нынешний момент, а во время, которое предшествовало этим событиям. Вот им хочется, чтобы такая была Беларусь", - заявил Лукашенко.

Он опять утверждает, что в Беларусь с украинской территории поставлялось оружие для радикалов, как там готовили боевиков для протестов в Беларуси, посетовал на то, что Украина первой среди других стран закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов, ввела другие ограничительные меры.

"К кому он обращается? Мы же по-человечески всегда относились к украинцам. Мы все делали. Что мы получили? И он сегодня выходит в этой сорочке или в майке и начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться. Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине", - сказал Лукашенко.