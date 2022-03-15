Российская «Зарубежнефть» не смогла продать ни одного барреля нефти Urals

В понедельник, 14 марта, Российская компания «Зарубежнефть» выставила на продажу шесть партий нефти Urals, но все потенциальные покупатели отказались регистрироваться в тендере.

Как этом сообщает Bloomberg, тендер на российскую Urals включал в себя 600 тыс. т сырой нефти с отгрузкой во II квартале этого года. Но он провалился, поскольку на российское сырье не нашлось покупателей.

Ранее другая российская компания — «Сургутнефтегаз» — также не смогла реализовать сырую нефть. Проблемы с продажей нефти возникли и у отраслевого гиганта компании «Роснефть».