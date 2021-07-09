Сбербанк РФ намерен кредитовать структуры Гуцериева вопреки санкциям

Сбербанк уведомил в четверг, 8 июля, три компании, связанные с семьей Михаила Гуцериева — нефтяную компанию «Нефтиса», «ФортеИнвеста» (владеет Орским НПЗ) и «Ойл Технолоджис» — о готовности продолжать финансировать трейдеров для выплаты этим структурам предоплат.

Об этом говорится в письме управляющего директора, начальника управления финансирования нефтегазовой и химической промышленности Сбербанка Светланы Гришиной, сообщает РБК со ссылкой на копию письма.

«Информируем вас о том, что группой Сбербанк одобрены лимиты для продолжения финансирования трейдеров на цели осуществления предоплат в пользу «Ойл Технолоджис» для поставки нефтепродуктов, произведенных на Афипском НПЗ», — указано в письме.

Мощность переработки Афипского НПЗ, находящегося в Краснодарском крае, составляет 6 млн т нефти в год. В октябре 2019 года Сбербанк заявил, что предоставит структурам Гуцериева более $1 млрд для модернизации этого завода.

Как пишет Гришина, Сбербанк также готов одобрить лимиты для финансирования трейдеров на аналогичные цели при закупке нефти и нефтепродуктов у «Нефтисы» и «ФортеИнвеста» соответственно.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев, сославшись на то, что запрос касается двусторонних отношений банка и клиента. Представитель Гуцериева также отказался от комментариев.

21 июня совет ЕС ввел санкции против Гуцериева наряду с белорусскими чиновниками и компаниями.

Но в европейском праве нет понятия «вторичные санкции», которые распространяются на контрагентов, в отличие от американского права. Эксперты указывают, что на Гуцериева наложены европейские санкции. Поэтому кредитовать связанные с ним компании в евро запрещено только европейским банкам, а на российские банки этот запрет не распространяется.

Несмотря на то что в санкциях ЕС нет условия для вторичных ограничений, через три дня после введения санкций, 24 июня, Гуцериев решил покинуть совет директоров своей другой нефтяной компании — «РуссНефти».

Несмотря на это, «Русснефть», добывающая 250 тысяч баррелей нефти в день, испытывает сложности с продажей партий нефти в Европу.

Так, Glencore - один из крупнейших сырьевых трейдеров мира и акционер «Русснефти» с долей 23% - отказался от приобретения у компании партий в июле из-за санкций в отношении Михаила Гуцериева.

Как сообщал Reuters, ряд крупных европейских компаний, включая французскую Total, получили указание не покупать сырье у «Русснефти» до прояснения ситуации с санкциями.

Июльский план экспорта «Русснефти» включал 80 тысяч тонн сорта Siberian Light с отгрузкой из Новороссийска и 100 тысяч тонн Urals - из Усть-Луги. Первую партию пришлось отменить. Вторую (от которой отказался Glencore) приобрела итальянская Petraco.