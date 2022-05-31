Саммит ЕС договорился об эмбарго на российскую нефть

Европейский союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России

Об этом объявили в ночь на вторник президент Европейского совета президент Шарль Мишель и президент Урсула фон дер Ляйен, сообщают СМИ.

"Мы хотим остановить российскую машину войны, остановить финансирование российской агрессии посредством давления на Кремль, и сегодня ЕС согласовал шестой пакет санкций, который будет включать также запрет на импорт нефти из РФ с временным исключением для трубопроводных поставок" - сообщил Мишель.

По его словам, даже с этим исключением нефтяное эмбарго будет болезненным для РФ, так как "немедленно затронет 75% российского нефтяного экспорта в Европу и 90% - до конца года".

Мишель особо отметил, что решение принято консенсусом, объединив все государства ЕС, включая Венгрию.

"Совет ЕС теперь обязан финализировать решение, которое остановит 90% российского нефтяного экспорта в ЕС до конца года. И мы вскоре вернемся к вопросу оставшихся 10%", - сказала в свою очередь Урсула фон дер Ляйен.

На нефтепроводную нефть приходится 30% импорта в ЕС, однако два государства ЕС, импортирующих российскую нефть по трубе, Польша и Германия, согласились добровольно остановить эти поставки.

"Это дает нам уверенность, что поставки по северной ветке нефтепровода "Дружба" остановятся до конца года", - заявила фон дер Ляйен.