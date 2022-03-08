Япония ввела дополнительные санкции в отношении Беларуси

Правительство Японии ввело санкции в отношении 12 физических лиц и 10 белорусских компаний и организаций.

Согласно опубликованному МИД Японии списку, под санкции попали глава Национального Олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, спикер Верхней палаты парламента Наталья Кочанова, глава президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, глава МВД РБ Иван Кубраков, глава Следственного комитета РБ Дмитрий Гора, Генпрокурор РБ Андрей Швед, а также Олег Гайдукевич и близкие к Лукашенко бизнесмены Алексей Олексин, Николай Воробей, Александр Шатров, Александр Зайцев.

В санкционый список включены Белтехэкспорт, Синезиз Групп, ОАО "Агат", ОАО "140-й ремонтный завод", Белшина, Дана Холдингс/Дана Астра, Sohra Групп, Бремино Групп, Новая табачная компания, Гродно-Азот.

Также Япония вводит запрет на экспорт в отношении Минобороны Беларуси, включая вооруженные силы страны.

Власти Японии ввели санкции в отношении еще 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, в связи с ситуацией вокруг Украины и военного вторжения РФ.

В частности, в него вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, в список включены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова. Также санкции введены в отношении двух организаций - "Агентства интернет-исследований" и ЧВК "Вагнер".