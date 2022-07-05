Последнее обновление: 05.07.2022 15:35

Япония расширила санкции против России и Беларуси

Власти Японии расширили рестрикции против России и Беларуси, запретив экспорт товаров в адрес 65 российских и 25 белорусских компаний

Также, Япония утвердила запрет на импорт золота из России

В перечень новых японских санкций, перечисленных на 33 страницах, попали вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова, жена основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова Марина, а также его сыновья Кирилл и Никита, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава "Росгеологии" Сергей Горьков, сооснователь группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов.

Кроме того, под санкции попали командующие российскими войсками.

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