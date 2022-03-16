Япония запретила экспорт в Россию и Беларусь почти 300 товаров и технологий

Япония составила список из почти 300 товаров и передовых технологий, экспорт которых в Россию и Беларусь будет запрещен с пятницы, 18 марта.

Как сообщает газета Japan Today, министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило в список 266 видов товаров и 26 технологий.

В список товаров под эмбарго вошли, в частности. полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.

Кроме того, Япония полностью запрещает любые деловые отношения с полусотней военных организаций и предприятий России и Беларуси, передает BBC.

О принципиальном решении ввести эти санкции Япония объявила в первые дни войны на Украине, а сейчас обнародовала подробности касательно эмбарго и сроков его введения.