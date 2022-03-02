Последнее обновление: 02.03.2022 11:30

Санкции Японии против Беларуси вступят в силу на этой неделе

Пакет японских санкций в отношении Беларуси из-за ситуации вокруг Украины вступит в силу на этой неделе, заявил в среду премьер Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Что касается санкций в отношении Беларуси, то они должны вступить в силу на этой неделе", - сказал он, передает ТАСС.

Япония 28 февраля объявила о мерах против Беларуси "из-за помощи в организации" военного вторжения России в Украину. Санкции затронут представителей руководства, включая Лукашенко, а также некоторые организации, список которых пока не опубликован.

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