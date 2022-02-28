Последнее обновление: 28.02.2022 13:36

Япония вводит санкции против Лукашенко

Япония вводит персональные санкции в отношении Александра Лукашенко и других белорусских чиновников за поддержку российского вторжения в Украину.

"Так как очевидно, что Беларусь помогала в организации этого вторжения, мы вводим персональные и групповые санкции в первую очередь против Лукашенко", - заявил премьер Японии Фумио Кисида .

По его словам, в отношении Беларуси также будут введены экспортные ограничения.

В рамках усиления санкционного режима в отношении России Япония приняла решение ограничить сделки с российским Центробанком.

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