Последнее обновление: 22.02.2022 18:53

Министр обороны Беларуси верит в миролюбие Лукашенко и Путина

Лукашенко и Путин не допустят перехода ситуации в регионе в горячую фазу, с такой религией сегодня выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"В информационном поле вы видите, что происходит. Но у меня есть уверенность и убежденность, что наши … самые сильные сегодня, я считаю, в мировой политике, Александр Лукашенко и Владимир Путин не допустят скатиться в горячую фазу. Будет все мирно, дипломатично, все станет на свои места. Думаю, это произойдет очень быстро. В ближайшее время", - заявил Хренин, которого цитирует БелТА.

Он пожаловался на «некоторых политиков» с «алармистскими прогнозами».

«"Такое чувство, что нас приучают к этому слову. Такая "нормальность". Но, я считаю, это не нормально. Это аномально", - пофилософствовал Хренин.

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