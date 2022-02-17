Последнее обновление: 17.02.2022 13:48

Лукашенко заявил, что не говорил, что уйдет с поста президента

Лукашенко в очередной раз прозрачно намекнул, что еще долго намерен сохранять за собой пост президента, отметив, что этому способствует Запад.

"Если вы (Запад – ред.) будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", - заявил сегодня Лукашенко на полигоне Осиповичский.

Он также сказал, что нигде не говорил, когда уйдет с поста президента.

"Я говорил при каких условиях. Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят", - добавил он.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование