Последнее обновление: 24.02.2022 14:19

Лукашенко заявил об отсутствии угрозы для беларусов и референдума

Для Беларуси сегодня нет никакой угрозы ни на одном направлении, заявил сегодня Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными.

"Никакой паники, абсолютно никакой! Все мероприятия, которые запланировали, проводим: и спортивные, и общественно-политические - все мероприятия. Никакой сегодня угрозы для страны нет ни на одном направлении, но мы планы их видим и знаем", - заявил Лукашенко.

"Задача военных - сделать так, чтобы каждый белорус чувствовал себя защищенным. И мы это сделаем. Мы уже начали это делать. Правительство, губернаторы должны обеспечить нормальный ритм экономики и оперативное решение всех жизненных вопросов граждан", - потребовал он.

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