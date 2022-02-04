Лукашенко обзаводится советом по исторической политике

Лукашенко распорядился создать при администрации Республиканский совет по исторической политике.

«[Совет] станет постоянно действующим межведомственным консультативным и координирующим органом по проведению единой государственной политики в сфере исторической памяти», - говорится в распоряжении №22рп от 4 февраля 2022 года.

«В его состав на общественных началах войдут известные ученые в области гуманитарных знаний, авторитетные общественные деятели, представители политических партий, общественных объединений, экспертного сообщества, госорганов и организаций», - говорится в официальном комментарии к документу.

«Ключевую роль в работе совета будет выполнять Национальная академия наук Беларуси, на которую возложено организационное, экспертно-аналитическое и научно-методическое обеспечение его деятельности», - также сказано в комментарии.

В компетенции совета будут следующие вопросы: определение стратегии и задач исторической политики, разработка подходов и мер по ее реализации; координация деятельности госорганов и иных организаций в сфере исторической политики и контроль за выполнением решений совета; подготовка в рамках компетенции проектов нормативных правовых актов и заключений; изучение и мониторинг общественного мнения по социально-гуманитарным вопросам.

«Совет будет иметь право инициировать присвоение наименований географическим объектам и их переименование, увековечение памяти погибших воинов, известных личностей, координировать издательскую деятельность, в том числе давать рекомендации по предупреждению и пресечению нарушений в области сохранения исторической памяти. Решения совета по вопросам реализации исторической политики будут обязательными для руководства в работе всех заинтересованных», - подчеркивается в комментарии.