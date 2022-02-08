Лукашенко обещает информационную дохлятину до референдума

Лукашенко сегодня предупредил чиновников о возможных информационных вбросах до референдума по Конституции.

"До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По каждому из вас будут молотить», - заявил Лукашенко на заседании Совбеза.

«Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось. А вот каждого из вас. Знаю, что Андрея Шведа начали полоскать. Это еще не все. Готовься, откопают еще то, что ты не знаешь: прапрадедушек твоих, бабушек. Еще обнаружат, что ты из Америки приехал», - посетовал пенсионер. – «Мы это очень хорошо знаем. Поэтому вы поменьше на это смотрите. Смотрите вперед. У нас есть определенная цель - мы должны к ней прийти»…